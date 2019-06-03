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Курс рубля: Официальный курс доллара на вторник вырос до 65,55 рубля 

Прайм + ещё 3 35 минут назад
Фото: РИА Новости
Официальный курс доллара к рублю, установленный ЦБ РФ на 4 июня, — 65,5547 руб (+17,13 коп.), евро — 73,2180 руб (+37,44 коп.).
Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам, составила 69,0032 рубля.
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Рынки , Центральный банк России
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