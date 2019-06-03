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«Газпром» стал самой дорогой компанией России 

Lenta.ru 2 часа назад
Фото: ТАСС
«Газпром» стал лидером по рыночной капитализации на российском фондовом рынке, свидетельствуют данные Московской биржи.
По состоянию на 13:25 мск акции «Газпрома» на Мосбирже взлетели до 239,44 рубля, прибавив таким образом более 11 процентов к уровню закрытия торгов в пятницу, 31 мая.
По рыночной капитализации «Газпром» вышел на первое место, подорожав до 5,596 триллиона рублей. Капитализация ближайшего конкурента — Сбербанка — составила 5,31 триллиона рублей.
Поводом для удорожания акций могла стать новость о том, что компания разрабатывает новую дивидендную политику. В то же время аналитики «Интерфакс-ЦЭА» считают аномальный взлет следствием массового принудительного закрытия игроками «коротких» позиций.
Последний раз «Газпром» был самой дорогой российской компанией в апреле 2016 году. Сбербанк занимал первую строчку рейтинга большую часть времени в течение последних двух лет.
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Рынки , Газпром , Сбербанк России , Московская биржа , Интерфакс
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