Бедный рубль: Россия проигрывает в войне Трампа с Китаем

На мировом рынке начали проявляться последствия торговой войны между США и Китаем — падает цена на нефть, вслед за этим обесцениваются валюты развивающихся стран по отношению к доллару. Так, в ближайшие дни цена барреля нефти может провалиться до отметки в $60 за баррель и ниже, что неизбежно потопит курс рубля. Так и до обещанных 70 рублей за доллар недалеко.

Цена фьючерса на нефть марки Brent продолжает падать: по состоянию на утро 3 июня цена нефти составляла $60,96 — и это минус 1,25% к цене 31 мая. За последние две недели цена на нефть снизилась на 10%. Правда, в течение торгов 3 июня котировки фьючерса немного подросли — до $62,42 за баррель. Но панические настроения на снижение цены нефти пока владеют рынком.

На этом фоне плохо чувствует себя и российский рубль. Так официальный курс доллара на завтра установлен Центробанком на уровне уже выше 65 рублей — 65,06 за $1 (плюс 33 копейки), а евро — 72,42. Так, евро подорожал на 42 копейки.

Причин падения цены нефти несколько. Но одна из основных — это спекуляции на финансовом рынке, которые часто бывают оторваны от реального положения дел на рынке физической нефти.

Важным фактором для падения цен на сырьевом рынке продолжает оставаться торговая конфронтация между США и Китаем. Последствия неподписания торгового соглашения между двумя странами в конце апреля, о которых предупреждали аналитики, только сейчас начали воплощаться в жизнь. В итоге экспорт товаров в США из Китая был обложен повышенными пошлинами в размере 25%, а в ответ на эти меры КНР отказалась закупать в США сою. Кроме этого Пекин пригрозил прекратить поставлять в США неодим. Это редкоземельный металл, который используется как магнит в сплавах с алюминием и магнием в авиастроении, производстве электроники, и многих других сферах.

Конца и края этой торговой войне не видно: по оценкам аналитиков J. P. Morgan и Morgan Stanley , которых опросил CNBC, на июньском саммите G20 в Осаке китайский и американский лидер ни о чем не договорятся.

Также внезапно случилось обострение торговых отношений между Соединенными Штатами и Мексикой. На прошлой неделе США отменили пошлины на поставки стали и алюминия из Канады и Мексики в обмен на обещание этих двух стран принять жесткие меры, направленные на предотвращение ввоза китайской стали в США с территории соседних стран.

И вдруг президент США Дональд Трамп объявил о введении с 10 июня тарифов на все мексиканские товары в размере 5%. И одновременно пообещал постепенно, каждый месяц, повышать их на 5% — до 25% к 1 октября в том случае, если Мексика не остановит нелегальную эмиграцию мексиканцев в США.

Кроме этого, рынки несколько усомнились в жесткости позиции США по иранскому вопросу, говорит главный аналитик «БКС Премьер» Антон Покатович. Ведь ранее США угрожали Ирану суровыми мерами, вплоть до военных в том случае, если Тегеран не откажется о работ по своей ядерной программе. По словам Покатовича, пока что нет явных предпосылок того, что Штаты готовы ослабить давление на Исламскую республику. Однако последние заявления американских представителей указывают на готовность США к переговорам с Тегераном.

На фоне этих неурядиц цены на нефть Brent упали до уровня $60 за баррель, который выступает своего рода психологическим рубежом поддержки цены.

«Таким образом, в ближайшее время нефтяные котировки могут попробовать задержаться около $60 за баррель», — считает младший аналитик ИК «Фридом Финанс» Александра Овчинникова. В том случае, если панические настроения на торговых площадках получат продолжение и цены на нефть свалятся ниже отметки в $60 за баррель, станет возможным дальнейший их спуск к более низким уровням.

В ближайшее время спекулятивные распродажи нефти могут снизить ее цену до $58, отмечает Покатович.

Правда, аналитики считают, что развитие такого сценария, при котором цены на нефть будут продолжать падать, маловероятно. Главным импульсом к снижению цен на нефть стали опасения по поводу замедления мировой экономики на фоне эскалации торговых войн и ожиданий взаимного повышения тарифов на импорт от США и КНР, но эта история уже отыграна, полагает Овчинникова. Для более мощного снижения нефтяных котировок, на ее взгляд, должен произойти еще один негатив мирового уровня.

«Я не вижу существенных предпосылок для изменения структуры предложения на нефтяном рынке в летней период — сделка ОПЕК+ пока действует и выполняется в полном объеме, экспортные поставки сырья со стороны Венесуэлы и Ирана остаются под колоссальным геополитическим давлением, ливийский фактор также сохраняет свою актуальность», — отмечает Антон Покатович. То есть на мировом рынке будет ощущаться нехватка нефти, и цены на нее неизбежно должны начать рост, на уровни $70 и выше, считает эксперт.

Пока нефть споткнулась об отметку $60 за баррель, а рубль не вышел за пределы среднесрочного диапазона 63-66 руб. за 1$, ситуация для рубля не выглядит опасной, полагает Овчинникова.

Правда, на фоне начала войны пошлин между США и Мексикой на прошлой неделе уже обвалился мексиканский песо — до 19,60 песо за $1. Падение составило более 2%. По прогнозам экономистов, ожидается дальнейшее падение курса до 20 песо. Это может также подтолкнуть международных инвесторов к распродаже активов из развивающихся стран, а российские активы — одни из самых рискованных на данный момент, так как наша страна находится под санкциями со стороны США. Все это может спровоцировать дальнейшее падение курса рубля.

«Сейчас, пожалуй, самый лучший период для отечественной национальной валюты за последние годы, рубль еще может немного окрепнуть в апреле и мае, но затем последует неизбежное ослабление, предупреждал в середине апреля аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич. Так оно и вышло — в апреле и мае курс рубля рос. Тогда же Зварич отмечал, что в июне курс рубля может опуститься до отметки в 70 рублей за $1.

На 19:00 мск курс рубля по отношению к доллару снова снизился — до 65,40 руб. за доллар.