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Курс евро: Рубль упал к евро 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: depositphotos.com
Рубль снизился к евро. Об этом свидетельствуют данные торгов.
По данным на 10.01 мск, курс доллара снизился на 2 коп. до 65,32 руб., а евро вырос на 10 коп. и составил 73,57 руб.
Ранее сообщалось, что официальный курс евро взлетел на 42 копейки.
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