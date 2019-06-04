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09.05
Курс евро: Рубль упал к евро
Газета.Ru
2 часа назад
Фото:
depositphotos.com
Комментарии
Рубль снизился к евро. Об этом свидетельствуют данные торгов.
По данным на 10.01 мск, курс доллара снизился на 2 коп. до 65,32 руб., а евро вырос на 10 коп. и составил 73,57 руб.
Ранее сообщалось, что официальный курс евро взлетел на 42 копейки.
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