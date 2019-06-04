Сечин поставил вопрос о защите России в сделке ОПЕК+

России необходимо тщательно взвесить необходимость участия в переговорах о дальнейшем продлении сделки ОПЕК+, предусматривающей снижение добычи нефти для балансировки цен, считают в компании "Роснефть" . Об этом в ходе годового общего собрания акционеров заявил глава компании Игорь Сечин , передает корреспондент "Газеты.Ru".

Топ-менеджер напомнил, что в настоящее время в США в стадии разработки находятся 49 проектов по добыче сланцевой нефти.

"Американцы будут наращивать добычу. Есть ли смысл сокращать добычу нам, если эта добыча будет тут же восполнена американскими компаниями?" — привел он первое обстоятельство, влияющее на рынок нефти.

"По мнению американских аналитиков, будет требоваться сокращение добычи со стороны ОПЕК+ до 3 млн баррелей с тем, чтобы выйти на уровень цены в 70 долларов, сокращение до 2 млн баррелей — это приведет к цене в 60 долларов", — сказал Сечин.

Второе — необходимость для Саудовской Аравии искусственно повышать цены на нефть для балансировке бюджета, расходы которого сверстаны исходя из цен на нефть в размере 85 долларов за баррель.

"Я думаю, это будет двигать Саудовскую Аравию в сторону продления соглашений", — привел пример Сечин.

Глава "Роснефти" выразил надежду, что Министерство энергетики России будет принимать эти обстоятельства во внимание при рассмотрении возможных предложений по участию России в продлении сделки ОПЕК+.

"Конечно, нам надо защищать свою долю рынка, особенно когда мы сейчас столкнулись с технологическими проблемами "Транснефти" и уже недопоставляем нефть на рынок. Встает вопрос о защите нашей отрасли в этой конкуренции", — добавил Сечин.

В то же время сама компания не планирует откладывать запуск новых проектов, но намерена вести работу с правительством по компенсации возможных потерь, если они будут.

Сделка ОПЕК+ начала действовать с 1 января 2017 года. На первое полугодие 2019 года сокращение добычи согласовано на уровне 1,2 млн баррелей в сутки от октября 2018 года.