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Сечин поставил вопрос о защите России в сделке ОПЕК+ 

Газета.Ru + ещё 4 2 часа назад
России необходимо тщательно взвесить необходимость участия в переговорах о дальнейшем продлении сделки ОПЕК+, предусматривающей снижение добычи нефти для балансировки цен, считают в компании "Роснефть". Об этом в ходе годового общего собрания акционеров заявил глава компании Игорь Сечин, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Топ-менеджер напомнил, что в настоящее время в США в стадии разработки находятся 49 проектов по добыче сланцевой нефти.
"Американцы будут наращивать добычу. Есть ли смысл сокращать добычу нам, если эта добыча будет тут же восполнена американскими компаниями?" — привел он первое обстоятельство, влияющее на рынок нефти.
"По мнению американских аналитиков, будет требоваться сокращение добычи со стороны ОПЕК+ до 3 млн баррелей с тем, чтобы выйти на уровень цены в 70 долларов, сокращение до 2 млн баррелей — это приведет к цене в 60 долларов", — сказал Сечин.
Второе — необходимость для Саудовской Аравии искусственно повышать цены на нефть для балансировке бюджета, расходы которого сверстаны исходя из цен на нефть в размере 85 долларов за баррель.
"Я думаю, это будет двигать Саудовскую Аравию в сторону продления соглашений", — привел пример Сечин.
Глава "Роснефти" выразил надежду, что Министерство энергетики России будет принимать эти обстоятельства во внимание при рассмотрении возможных предложений по участию России в продлении сделки ОПЕК+.
"Конечно, нам надо защищать свою долю рынка, особенно когда мы сейчас столкнулись с технологическими проблемами "Транснефти" и уже недопоставляем нефть на рынок. Встает вопрос о защите нашей отрасли в этой конкуренции", — добавил Сечин.
В то же время сама компания не планирует откладывать запуск новых проектов, но намерена вести работу с правительством по компенсации возможных потерь, если они будут.
Сделка ОПЕК+ начала действовать с 1 января 2017 года. На первое полугодие 2019 года сокращение добычи согласовано на уровне 1,2 млн баррелей в сутки от октября 2018 года.
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Рынки , Видео , Компании , Игорь Сечин , Транснефть , Роснефть , Газета.Ru
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