Рубль пользуется отступлением доллара

После вчерашнего ралли российский рынок корректируется от максимумов на нестабильном внешнем фоне и вялотекущей динамике цен на нефть.

Как отмечает эксперт Академии управления финансами и инвестициями Геннадий Николаев , к 15:56 мск индекс МосБиржи теряет 0,95%, составив 2703,9 пункта, а индекс РТС отступил на 0,77%, до 1305,07 пункта. Наблюдается отскок и в акциях «Газпрома» , рост которых вчера оказал приличную поддержку отечественному рынку.

При этом рубль устойчиво отыгрывает потери в парах с иностранными валютами. По состоянию на 15:41 мск рубль укрепился к доллару на 4 копейки — до 65,3 рубля за единицу американской валюты, евро потерял 10,25 копейки, снизившись до 73,365 рубля.

По мнению Николаева, основная поддержка для нашей валюты приходится на практически повсеместные продажи доллара, который ускорил падение накануне после заявлений представителя ФРС США о возможном снижении ставки в ближайшее время в связи с торговыми войнами и проблемами с инфляцией.

Далее рынки ждут выступления главы Федрезерва, которое задаст краткосрочный вектор движения долларовым парам, отмечает эксперт.

Китайские малые и средние предприятия могут перенести свои производственные мощности в Россию под давлением торговой войны с США. По словам экспертов, такая перспектива не выглядит утопией, хотя у неё есть свои риски, писал News.ru.