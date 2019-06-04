Рубль за все в ответе: Трамп готовит очередной удар

Торговые войны, развязанные президентом США Дональдом Трампом , создают угрозу для финансовой стабильности. Ни одна из воющих сторон не готова пойти на уступки, а США ввязывается во все новые конфликты. Россия также не сможет остаться в стороне. Волатильность на рынке может привести к оттоку инвесторов из российских активов и снижению курс рубля на 5-10%, считают эксперты.

ФРС США в этом году решится как минимум дважды снизить ключевую ставку денежного рынка, доведя ее до до 1,75-2%, считают опрошенные «Газетой.Ru» эксперты.

Если в марте трейдеры считали, что в течении 2019 года ФРС пойдет на снижение ставки в этом году с вероятностью 40%, то сейчас закладывают все 90%, говорит Вячеслав Абрамов, директор офиса продаж « БКС Брокер ».

Федрезерв будет руководствоваться в своей политике экономическими статистическими данными и настроением мировых рынков, которые находятся под волнением, отмечает эксперт.

Угроза рецессии нависла над мировыми рынками из-за торговых войн, которые навязал странам президент США Дональдом Трампом.

«Развязана торговая война с Китаем, запускается маховик противостояния с Мексикой, тлеет спор с Европой», — описывает нынешнюю ситуацию Екатерина Френкель, руководитель аналитического департамента компании «ФинИст», нынешний расклад.

Судя по последним событиям, ни одна из воющих сторон не планирует останавливать и только готовит ответные действия, стараясь больнее ударить противника.

Так, недавно стало известно о том, что Китай намерен создать черный список иностранных организаций, действия которых могут нарушать законные права и интересы китайского бизнеса. Таким образом, Поднебесная ответит на недавний черный список Минфина США , куда вошла попавшая под санкции Huawei.

Если в начале года говорили о том, что ФРС, скорее всего, только один раз поднимет ключевую ставку, то сейчас речь идет о том, что её могут понизить и не единожды, отмечает Екатерина Френкель. Хотя пока что глава ФРС Джером Пауэлл об этом ничего не сказал, но для всех очевидно, что вопрос о повышении ставки сейчас точно не стоит, добавляет она.

«Складывается ощущение, что ФРС готовилась на этот год к одному сценарию развития ситуации, но президент США Дональд Трамп навязал совсем иную повестку дня. Вместо ужесточения монетарной политики и повышения ставок по вкладам и кредитам, сейчас нужно срочно переориентироваться и понижать ставки по кредитам, чтобы американские компании могли заново открывать свои представительства на родине. Очевидно, у бизнеса тоже были свои планы, которые сейчас под вопросом. Всё это не слишком благоприятно скажется на развитии, как минимум, в краткосрочной и среднесрочной перспективе. В итоге — проблемы у двух крупнейших экономик мира (ведь в первую очередь США «подарили» эти проблемы Китаю), а значит сложности в развитии всей мировой экономики».

Россия также не сможет остаться в стороне от этих сложностей.

Теоретически для нашей страны снижение процентной ставки в США может означать усиление разрыва доходности с российскими инструментами, что может повлечь приток дополнительных инвестиций в отечественные активы, в частности, в облигации федерального займа и ценные бумаги с высокими дивидендными выплатами, говорит Андрей Люшин , заместитель председателя правления Локо Банка.

После решения ФРС США понизит ставку и Банк России , считают эксперты.

«Со стороны ЦБ ожидаем пока двух понижений ставки на 0,25% каждое», — говорит Дмитрий Александров, главный стратег «Универ Капитал».

Это приведет к моментальному снижению ставки по депозитам в рублях. Если ЦБ будет понижать ставку, это приведёт к снижению процентов как по депозитам, так и по кредитам, говорит Владимир Рожанковский , эксперт «Международного финансового центра».

При этом ставка по депозитам в рублях и сейчас падает. Так, согласно данным ЦБ, максимальных процентных ставок по вкладам в российских рублях в десяти кредитных организаций, привлекающих наибольший объём депозитов физических лиц, в первой декаде мая составляла 7,52%, во второй — 7,45%, в третьей — 7,37%.

Однако вряд ли ставки по кредитам для физических и юридических лиц упадут также молниеносно. Как правило, в таких ситуациях российские банки стараются держать ставки на прежнем уровне и ждут сигнала от госбанков.

К тому же в ситуации паники инвесторы предпочитают защитные активы, а не российские бумаги, пусть и такие доходные, и отток средств нерезидентов может привести к очередному ослаблению рубля.

Банк России в недавнем «Обзоре финансовой стабильности» за четвертый квартал прошлого года — первый квартал этого года уже предупредил, что уязвимостью для России является сохраняющаяся неопределенность политики ведущих центробанков мира.