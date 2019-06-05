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Биткоин резко обвалился: что будет с криптовалютой 

Рамблер 47 минут назад
Фото: Reuters
Аналитики опубликовали прогноз на курс битокина на ближайшие несколько месяцев, сообщает издание CoinDesk. По словам экспертов, популярную криптовалюту ждёт самое резкое падение за последнее время.
5 июня, согласно данным торгов на площадке TradingView, биткоин опустился ниже отметки в 7,5 тысяч долларов. При этом аналитики отметили, что за последние два дня валюта потеряла в цене 12%. Таким образом, по подсчётам экспертов, рыночная капитализация криптовалюты снизилась до 138,9 миллиарда долларов.
Это позволило финансистам выдвинуть предположение о том, что в ближайшее время биткоин «упадёт ещё ниже» — до уровня 7 тысяч долларов. В качестве причины резкого падения специалисты отмечают слишком резкий рост цены на самую популярную криптовалюту в последнее время.
Примечательно, что самых низших показателей за последний год биткоин достиг в декабре 2018 года, когда за единицу криптовалюты давали 3121 доллар. Однако, впоследствии курс пошёл вверх и к концу мая 2019 года отыграл до значений 8780 долларов за один биткоин.
Аналитики также заметили колебания курсов других криптовалют: например, Etherium снизился в цене до 243 долларов, токен XPR — до 0,397 долларов.
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