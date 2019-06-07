МЭР сохраняет прогноз по курсу рубля на 2019 год на уровне 65,1 рубля за доллар

Министерство экономического развития РФ сохраняет среднегодовой прогноз по курсу рубля на 2019 год на уровне 65,1 рубля за доллар. Об этом заявил журналистам министр экономического развития РФ Максим Орешкин в кулуарах Петербургского международного экономического форума. По его словам, прогноз по стоимости нефти Urals в текущем году сохранен на уровне $63,4 за баррель.

"В первую очередь, мы видим резкое ухудшение внешней ситуации, мы видим замедление всех опережающих индикаторов по крупнейшим экономикам. Поэтому, если смотреть на сценарий, связанный с резким обострением торговых войн, дополнительных ограничений, это, конечно, несет риски. В целом те цифры, которые у нас есть в прогнозе и по курсу (рубля) и по ценам на нефть, как вы видите, мы в принципе выходим на эти цифры сейчас. В августе прогноз будем обновлять. Сейчас большая неопределенность с внешними факторами связана, поэтому будем внимательно на это смотреть", — отметил он.

Согласно прогнозу Минэкономразвития, курс рубля в 2019 году составит 65,1 рубля за доллар, в 2020 году среднегодовой курс опустится до 64,9 рубля за доллар, затем доллар начнет укрепляться по отношению к рублю и достигнет отметки 68,6 рубля за доллар по итогам 2024 года. Минэкономразвития ожидает постепенного снижения цены нефти марки Urals в 2019 году — до $63,4 за баррель, в 2020 году ее стоимость упадет до отметки $59,7 за баррель.