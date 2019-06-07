Министерство экономического развития РФ сохраняет среднегодовой прогноз по курсу рубля на 2019 год на уровне 65,1 рубля за доллар. Об этом заявил журналистам министр экономического развития РФ Максим Орешкин в кулуарах Петербургского международного экономического форума. По его словам, прогноз по стоимости нефти Urals в текущем году сохранен на уровне $63,4 за баррель.
"В первую очередь, мы видим резкое ухудшение внешней ситуации, мы видим замедление всех опережающих индикаторов по крупнейшим экономикам. Поэтому, если смотреть на сценарий, связанный с резким обострением торговых войн, дополнительных ограничений, это, конечно, несет риски. В целом те цифры, которые у нас есть в прогнозе и по курсу (рубля) и по ценам на нефть, как вы видите, мы в принципе выходим на эти цифры сейчас. В августе прогноз будем обновлять. Сейчас большая неопределенность с внешними факторами связана, поэтому будем внимательно на это смотреть", — отметил он.
Согласно прогнозу Минэкономразвития, курс рубля в 2019 году составит 65,1 рубля за доллар, в 2020 году среднегодовой курс опустится до 64,9 рубля за доллар, затем доллар начнет укрепляться по отношению к рублю и достигнет отметки 68,6 рубля за доллар по итогам 2024 года. Минэкономразвития ожидает постепенного снижения цены нефти марки Urals в 2019 году — до $63,4 за баррель, в 2020 году ее стоимость упадет до отметки $59,7 за баррель.