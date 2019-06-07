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«Газпром» согласился на уступки Украине 

Рамблер + ещё 19 40 минут назад
В «Газпроме» назвали возможную скидку для Украины
Глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что компания готова обсудить с Украиной договор о прямых поставках газа со скидкой в 25 процентов. Об этом сообщает ТАСС.
Такое заявление Миллер сделал на встрече с украинскими политиками, лидерами партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрием Бойко и Виктором Медведчуком.
Глава компании пояснил, что благодаря скидке, которую может предоставить «Газпром», цены снизятся именно для конечного потребителя.
РИА Новости уточняет, что благодаря скидке цена может быть на 25 процентов ниже, чем та, по которой Киев закупает газ по реверсу.
По словам Миллера, для Украины прямой контракт на поставки газа сейчас гораздо важнее договора о транзите.
Он добавил, что от нового президента Украины Владимира Зеленского «пока не было никаких сигналов по газовым вопросам», поэтому «Газпром» продолжит переговоры по обоим контрактам с «Оппозиционной платформой — За жизнь».
Украинский «Нафтогаз» прекратил закупки напрямую у «Газпрома» 25 ноября 2015 года, объяснив это ценовыми разногласиями и необходимостью внести предоплату. Страна начала закачивать в хранилища топливо, приобретенное по реверсу в Европе (Словакии, Венгрии и Польше).
Комментарии185
Рынки , Видео , Компании , ПМЭФ-2019 , Алексей Миллер , Юрий Бойко , Виктор Медведчук , Владимир Зеленский , Нафтогаз , Газпром , РИА Новости
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