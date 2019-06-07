«Не укладывается даже в голове»: Путин высказался о ситуации вокруг Huawei

Президент России Владимир Путин назвал ситуацию вокруг китайской компании Huawei попыткой бесцеремонно вытолкнуть ее с глобального рынка, передает ТАСС.

«Ситуация вокруг компании Huawei, например, которую пытаются не просто потеснить, а бесцеремонно вытолкнуть с глобального рынка. Это уже называют даже в некоторых кругах первой технологической войной наступающей цифровой эпохи», — отметил президент в ходе пленарного заседания Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

По словам Путина, цифровизация призвана расширять горизонты, но и тут «строятся барьеры».

В качестве примера президент назвал запреты на покупку высокотехнологичных активов и прием зарубежных студентов на обучение по определенным специальностям.

«Ну это уже, честно говоря, не укладывается даже в голове», — резюмировал Путин.

Ранее президент США издал указ, согласно которому американским компаниям запрещается сотрудничать с китайским производителем смартфонов Huawei, которого заподозрили в передаче китайским спецслужбам данных американских пользователей.