Президент России Владимир Путин назвал ситуацию вокруг китайской компании Huawei попыткой бесцеремонно вытолкнуть ее с глобального рынка, передает ТАСС.
«Ситуация вокруг компании Huawei, например, которую пытаются не просто потеснить, а бесцеремонно вытолкнуть с глобального рынка. Это уже называют даже в некоторых кругах первой технологической войной наступающей цифровой эпохи», — отметил президент в ходе пленарного заседания Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
По словам Путина, цифровизация призвана расширять горизонты, но и тут «строятся барьеры».
В качестве примера президент назвал запреты на покупку высокотехнологичных активов и прием зарубежных студентов на обучение по определенным специальностям.
«Ну это уже, честно говоря, не укладывается даже в голове», — резюмировал Путин.
Ранее президент США издал указ, согласно которому американским компаниям запрещается сотрудничать с китайским производителем смартфонов Huawei, которого заподозрили в передаче китайским спецслужбам данных американских пользователей.