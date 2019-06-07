Новак обсудил с министром энергетики ФРГ ситуацию с нефтепроводом «Дружба»

С. -ПЕТЕРБУРГ, 7 июн — РИА Новости. Министр энергетики РФ Александр Новак сообщил, что в рамках ПМЭФ обсудил с министром энергетики ФРГ Петером Альтмайером ситуацию с нефтепроводом "Дружба".

"Мы обсудили три вопроса: транзит газа через Украину, "Северный поток-2" и нефтепровод "Дружба"… Будем дальше работать по этим трем вопросам", — сообщил Новак журналистам.

В апреле в трубопроводную систему "Дружба", по которой идет экспорт нефти из РФ через Белоруссию в европейском направлении, попало загрязненное хлоридами сырье. Польша и Украина остановили прием нефти 24-25 апреля. В течение мая прокачка "чистой" нефти из РФ возобновилась в Белоруссии, на Украине и далее в Словакии, Чехии и Венгрии. Для очистки участка до Польши, которую планируется завершить к 10 июня, Белоруссия начала транспортировку загрязненной нефти по одной из ниток "Дружбы" обратно в РФ.

Петербургский международный экономический форум проходит 6-8 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.