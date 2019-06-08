Академик Дынкин: Крах доллара не выгоден никому

Такая политика приводит к утрате доверия к доллару в мировой финансовой системе. Но крах американской валюты не выгоден никому, отметил эксперт.

"Многие любят предрекать крах доллара. Я последние 30 лет читаю статьи на эту тему, в разных частях мира этого ждут", — сказал Александр Дынкин. Есть даже лихие головы, которые советуют китайцам немедленно продать 1,2 триллиона долларов. Но это никому не выгодно, в том числе и самому Китаю, заметил он. "Так сложилось, что крах доллара будет означить катастрофу для всей мировой экономики и мировых финансов. Это реальность", — сказал Дынкин.

Есть и другая реальность, доверие к доллару утрачивается на фоне политики США, добавил он. Поэтому постепенно в торговом обороте растет доля евро, хотя и незначительно, но увеличивается доля юаня.

Правда, эти объемы составляют меньше пяти процентов. Так что доллар вряд ли утратит свое влияние.

В условиях современного пересмотра системы международных отношений стоит начинать не с замены мировой валюты, а с расширения участия стран в регулировании финансового рынка, отметил эксперт.

"Важно не то, какая валюта будет мировой, а чтобы в регулировании финансовых рынков и определении правил мировой финансовой системы участвовало больше стран, Китай в том числе", — заметил Александр Дынкин. Отчасти это уже происходит, добавил он.

Изменения, которые ждут мировую экономику в ближайшее время, эксперты, дипломаты и политики обсудят на площадке международного форума "Примаковские чтения", который стартует в Москве 10 июня.

В этом году главной темой дискуссии станет обсуждение основ новой конфронтации в мире и возможных альтернатив. "Это пятая конференция, посвященная 90-летию со дня рождения Евгения Максимовича Примакова . Ожидаем 89 экспертов из 33 стран", — отметил Александр Дынкин. Выбор темы форума в этом году связан с углублением конфронтации сразу по нескольким линиям.

Попыткам США вернуть мир к однополярному состоянию противостоят усиливающиеся по всему миру идеи национальной исключительности и отход от неолиберальных ценностей. Конфронтация в отношениях Китая и США уже приводит к замедлению мировой экономики.

Кроме того, разрушение сложившейся системы договоров по ограничению вооружений подтачивает основы международной системы безопасности, отметил Александр Дынкин.

При этом он заметил, что Евгений Примаков, сочетавший лучшие качества государственного деятеля, дипломата и ученого, отстаивал безусловный приоритет стратегических ценностей, которые всегда должны быть выше национальных и корпоративных интересов.

"К таким ценностям Примаков относил нераспространение ядерного оружия, борьбу с терроризмом и стремление избегать природных катастроф, вроде изменений климата, которые мы все сегодня ощущаем. То есть он полагал, что эти стратегические ценности важнее любых геостратегических интересов", — сказал Дынкин.

На этой основе можно выстраивать новую систему отношений в мире и перевести современные тенденции в позитивное русло, добавил он.