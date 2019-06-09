Белоруссия вернула в Россию 450 тыс. тонн грязной нефти

Реверсом на территорию России из Белоруссии возвращено 450 тыс. тонн загрязненной нефти, сообщил «Белнефтехим».

Грязная нефть заменена чистой, передает ТАСС.

В июне «Белнефтехим» планирует транспортировать по трубопроводу «Дружба» в западном направлении 65 тыс. тонн нефти в сутки, добавили в концерне.

Белоруссия начала транспортировку по трубопроводу «Дружба» в направлении российской диспетчерской станции «Унеча» загрязненной хлоридами нефти в конце мая.

В середине апреля Белоруссия заявила о резком ухудшении качества нефти из трубопровода «Дружба», прекратился прием нефти в этой стране, а также в западных странах.

В последние недели транзит восстанавливается. Венгрия стала получать нефть 29 мая, Польша — 9 июня.

1 июля, как ожидается, заработают все три нитки трубопровода.