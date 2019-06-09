Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
$
Прогноз
10.06 – 17.06
$
65.70
73.30
Индексы и котировки Brent
60.95
–0.38 Золото
1337.37
+0.02 РТС
1317.32
–0.14
Динамика валют
EUR / USD
06.06
1.1267
+0.0063
24.05
1.1204
03.06
23.05

Белоруссия вернула в Россию 450 тыс. тонн грязной нефти 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 2 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Реверсом на территорию России из Белоруссии возвращено 450 тыс. тонн загрязненной нефти, сообщил «Белнефтехим».
Грязная нефть заменена чистой, передает ТАСС.
В июне «Белнефтехим» планирует транспортировать по трубопроводу «Дружба» в западном направлении 65 тыс. тонн нефти в сутки, добавили в концерне.
Белоруссия начала транспортировку по трубопроводу «Дружба» в направлении российской диспетчерской станции «Унеча» загрязненной хлоридами нефти в конце мая.
В середине апреля Белоруссия заявила о резком ухудшении качества нефти из трубопровода «Дружба», прекратился прием нефти в этой стране, а также в западных странах.
В последние недели транзит восстанавливается. Венгрия стала получать нефть 29 мая, Польша — 9 июня.
1 июля, как ожидается, заработают все три нитки трубопровода.
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Орешкин рассказал о введении единой валюты России и Белоруссии Путин назвал «бесцеремонными» действия против Huawei Газпром подтвердил готовность дать Украине скидку на газ
Рынки , Экономика , ИТАР-ТАСС
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
США ввели новые санкции против Ирана
НА G20 обсудили риски мировой экономики
Банки отвязали от МРОТ
«Они не научились обращаться с деньгами»12
Новая эра: цифра идет в промышленность
Видео
14:14
Греф назвал способ сделать россиян богаче
Личный счет
03:50
Новый план: Москву и Минск свяжет общая валюта
Рынки
03:31
В Грузии похвастались выгодой от российского угля
Компании
00:34
Как Украина обманывала Россию
Экономика Статьи
12:54
«Северный поток-2» оказался на грани срыва
Рынки Экономика
01:20
«У всех все плохо»: власть обрушилась на бизнес
Экономика Компании
04:35
«Пройдем войну с Китаем»: санкции напугали нефтяников
Компании Статьи
02:12
Регионы проигнорировали указ Путина по зарплатам
Личный счет
01:46
«ОПЕК, Россия тебе больше не друг»
Экономика Рынки
01:18
Нефть рухнула ниже психологической отметки
Рынки Недвижимость
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение