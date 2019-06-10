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Курс рубля: Курс доллара снизился до 64,77 рубля
ТАСС
+
ещё 7
5 часов назад
Фото:
РИА Новости
Комментарии
Курс доллара к рублю на открытии торгов
Московской биржи
снизился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 1 копейку и составил 64,77 рубля.
Курс евро уменьшился на 4 копейки, до 73,25 рубля, свидетельствуют данные биржи.
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