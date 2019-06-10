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Рынок акций РФ умеренно растет по индексам в начале дня 

Прайм + ещё 2 5 часов назад
Фото: РИА Новости
Рынок акций РФ умеренно повышается по индексам в начале дня на фоне внешнего позитива.
Индекс Мосбиржи к 10.08 мск в плюсе на 0,3%, до 2738 пунктов, индекс РТС — на 0,4% — до 1331 пункта, свидетельствуют данные Московской биржи.
Стоимость нефти утром повышается на 0,4%, до 63,52 доллара за баррель по марке Brent.
Основные фондовые индексы США в пятницу прибавили 1%-1,7%.
Фьючерсы на американские фондовые индексы с утра росли на 0,3-0,4%. Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) также повышались — на 0,3-2,2%, японский Nikkei 225 — на 1,2%, индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai — на 0,7%.
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Рынки , Московская биржа
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