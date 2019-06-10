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Россия настроилась на обвал цен на нефть до 30 долларов 

Lenta.ru + ещё 5 2 часа назад
Фото: Сафрон Голиков / «Коммерсантъ»
Первый вице-премьер, министр финансов России Антон Силуанов и глава Минэнерго Александр Новак убеждены, что риски падения мировых цен на нефть вплоть до 30 долларов за баррель реальны, основная причина — потенциальный разрыв сделки ОПЕК+. Слова чиновников приводит ТАСС.
«Мы не знаем, что будет летом. Мы не знаем, договорится ОПЕК+ об ограничении добычи или нет. Если не договорится, то цены могут упасть ниже 40, и к 30 долларов за баррель», — заявил замглавы правительства.
Министр энергетики разделяет мнение Силуанова о рисках падения нефтяных котировок. «Такой сценарий не исключен. Многое зависит от ситуации на рынке во втором полугодии, от баланса спроса и предложения, от того, как будут развиваться события — с неопределенностями, торговым войнами, санкционное давление. Сегодня есть большие риски перепроизводства, на надо поглубже все проанализировать», — заявил глава Минэнерго.
Цены на августовский фьючерс нефти марки Brent в понедельник торговались в районе 63,29 доллара за баррель, а фьючерсы на нефть марки WTI — в районе 54,23 доллара.
Текущее соглашение ОПЕК+, в котором участвует и Россия, истечет в июне 2019 года. В декабре текущего года стороны договорились сократить добычу на 1,2 миллиона баррелей. При этом особого единства в мнениях среди членов сделки нет, например, многие российские нефтяники не поддерживают продление соглашения. Эффекта от предыдущей сделки хватило лишь на полгода, после чего запасы нефти снова начали расти, а рынок оказался перенасыщен во многом благодаря американской нефти.
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Комментарии25
Рынки , Экономика , Антон Силуанов , Александр Новак , Минэнерго , ИТАР-ТАСС
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