США введут пошлины на товары из КНР объемом $325 млрд, если не договорятся — СМИ

США введут пошлины на китайские товары объемом 325 миллиардов долларов, если Пекин и Вашингтон не договорятся по торговле, заявил в среду президент США Дональд Трамп

"Если США не смогут договориться с Китаем, США введут пошлины на китайские товары объемом 325 миллиардов долларов", — приводит Рейтер слова Трампа.

Ранее американская сторона заявила, что не стоит ожидать заключения итогового торгового соглашения между Китаем и США в рамках саммита G20. Накануне президент США Дональд Трамп предупредил, что готов ввести дополнительные пошлины на китайский импорт, если не будет достигнут прогресс в торговых переговорах с председателем КНР Си Цзиньпином на саммите G20.

Последний раунд американо-китайских переговоров по торговле завершился в середине мая безрезультатно на фоне очередного повышения американских пошлин на китайские товары. США повысили пошлины с 10% до 25% на китайский импорт на сумму около 200 миллиардов долларов.