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США введут пошлины на товары из КНР объемом $325 млрд, если не договорятся — СМИ 

Прайм + ещё 2 1 час назад
Фото: Reuters
США введут пошлины на китайские товары объемом 325 миллиардов долларов, если Пекин и Вашингтон не договорятся по торговле, заявил в среду президент США Дональд Трамп.
"Если США не смогут договориться с Китаем, США введут пошлины на китайские товары объемом 325 миллиардов долларов", — приводит Рейтер слова Трампа.
Ранее американская сторона заявила, что не стоит ожидать заключения итогового торгового соглашения между Китаем и США в рамках саммита G20. Накануне президент США Дональд Трамп предупредил, что готов ввести дополнительные пошлины на китайский импорт, если не будет достигнут прогресс в торговых переговорах с председателем КНР Си Цзиньпином на саммите G20.
Последний раунд американо-китайских переговоров по торговле завершился в середине мая безрезультатно на фоне очередного повышения американских пошлин на китайские товары. США повысили пошлины с 10% до 25% на китайский импорт на сумму около 200 миллиардов долларов.
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Комментарии14
Рынки , Компании , Экономика , Цзиньпин Си , Дональд Трамп , Reuters
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