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Цены на нефть растут
RT на русском
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ещё 1
4 часа назад
Фото:
globallookpress.com
Комментарии
2
Мировые цены на нефть растут, свидетельствуют данные торгов.
Июльские фьючерсы на нефть WTI подорожали на 0,22% — до $51,25 за баррель.
Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в августе выросли на 0,53% — до $60,29 за баррель.
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