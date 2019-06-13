Цены на нефть растут

Мировые цены на нефть растут, свидетельствуют данные торгов.

Июльские фьючерсы на нефть WTI подорожали на 0,22% — до $51,25 за баррель.

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в августе выросли на 0,53% — до $60,29 за баррель.