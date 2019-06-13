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«Рекорд может быть побит»: ждать ли доллара по 90 

Рамблер 2 часа назад
Фото: ТАСС
Руководитель аналитического департамента компании "ФинИст" Катя Френкель назвала для «Российской газеты» условия, при которых возможен резкий рост курса валют. За основу аналитик взяла последний доклад экспертов Всемирного банка, в котором указаны риски для российской экономики.
Наиболее большое влияние на состояние национальной валюты имеет риск введения новых антироссийских санкций, уверяет Френкель. При этом, по её словам, если речь пойдёт о расширении санкционного списка физических лиц или морских судов, то курс национальной валюты отреагирует в пределах 71-75 рублей за доллар. Другое дело, если дело коснётся запрета операций с государственными казначейскими бумагами и торговли нефтью и газом.
"Если речь пойдет о запрете на торговлю нефтью или газом, тут на пике паники вполне может быть побит рекорд курса доллара. И цена поднимется даже выше 90 рублей за один доллар США", — пишет Френкель.
Другим ощутимым риском Френкель признала возможный обвал цен на энергоресурсы. По её словам, если цена на нефть в долгосрочной перспективе упадёт до 30 долларов за баррель, то курс может достигнуть значений в пределах 75-80 рублей за доллар. При этом аналитик подчёркивает, что большое значение имеет не только внезапность процесса, но и его продолжительность: если цены на нефть восстановятся в краткосрочной перспективе, курс отыграет предыдущие значения.
Френкель также отметила риски российской экономики, которые, по её мнению, не способны повлиять на курс рубля. К таким аналитик отнесла Риск новых финансовых потрясений в развивающихся странах и осложнение условий мировой торговли. Эксперт уверена, что в этом случае востребованность российского сырья не подвергается сомнению, а значит существенного влияния события в развивающихся странах на отечественную экономику не оказывают.
Комментарии2
Рынки , Всемирный Банк , "Российская газета"
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