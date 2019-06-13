«Рекорд может быть побит»: ждать ли доллара по 90

Руководитель аналитического департамента компании "ФинИст" Катя Френкель назвала для «Российской газеты» условия, при которых возможен резкий рост курса валют. За основу аналитик взяла последний доклад экспертов Всемирного банка , в котором указаны риски для российской экономики.

Наиболее большое влияние на состояние национальной валюты имеет риск введения новых антироссийских санкций, уверяет Френкель. При этом, по её словам, если речь пойдёт о расширении санкционного списка физических лиц или морских судов, то курс национальной валюты отреагирует в пределах 71-75 рублей за доллар. Другое дело, если дело коснётся запрета операций с государственными казначейскими бумагами и торговли нефтью и газом.

"Если речь пойдет о запрете на торговлю нефтью или газом, тут на пике паники вполне может быть побит рекорд курса доллара. И цена поднимется даже выше 90 рублей за один доллар США", — пишет Френкель.

Другим ощутимым риском Френкель признала возможный обвал цен на энергоресурсы. По её словам, если цена на нефть в долгосрочной перспективе упадёт до 30 долларов за баррель, то курс может достигнуть значений в пределах 75-80 рублей за доллар. При этом аналитик подчёркивает, что большое значение имеет не только внезапность процесса, но и его продолжительность: если цены на нефть восстановятся в краткосрочной перспективе, курс отыграет предыдущие значения.

Френкель также отметила риски российской экономики, которые, по её мнению, не способны повлиять на курс рубля. К таким аналитик отнесла Риск новых финансовых потрясений в развивающихся странах и осложнение условий мировой торговли. Эксперт уверена, что в этом случае востребованность российского сырья не подвергается сомнению, а значит существенного влияния события в развивающихся странах на отечественную экономику не оказывают.