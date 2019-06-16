Названы рублевые курсы доллара и евро к началу августа

— Изменение ключевой ставки Банком России с 7,75 до 7,5 процента ни для кого не стало сюрпризом. Этим объясняется очень умеренная реакция рубля в пятницу непосредственно на решение ЦБ (курс доллара потерял около 0,1 процента) и отсутствие реакции на рынке ОФЗ.

Пресс-конференция по итогам заседания была значительно более интересным событием. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина фактически допустила, что следующий раунд снижения ставки пройдет уже на июльском заседании регулятора.

Кроме того, ЦБ резко понизил прогнозы по инфляции с 4,7-5,2 процента до 4,2-4,7 процента.

В заявлении также присутствовала фраза о возможном переходе к нейтральной политике до середины 2020 года. Нейтральный диапазон реальной процентной ставки составляет 2-3 процента. На это ранее неоднократно указывали представители регулятора. Учитывая, что к этому времени инфляция по прогнозам опустится до целевого уровня 4 процента, ключевая ставка в середине 2020 года может оказаться на уровне 6-7 процентов, а это минимум еще 2-3 раунда снижения.

Предлагаю обратить внимание на фундаментальные факторы, которые обеспечивают столько быстрое замедление инфляции, несмотря на повышение НДС, торговые войны и нестабильность на мировых рынках в целом. Прежде всего, это придавленный потребительский спрос. Производители просто не могут переложить НДС на плечи конечных покупателей из-за того, что покупательная способность населения и без того уже значительно упала.

С другой стороны, на протяжении последних выступлений Эльвира Набиуллина называет главным риском для стабильности банковской системы бум потребительского кредитования. И даже меры ЦБ по резкому увеличению нормы резервирования необеспеченных кредитов банками, ведущие к удорожанию займов, не смогли охладить спрос.

В такой ситуации ускоренное смягчение денежно-кредитной политики просто необходимо, чтобы экономика не скатилась в рецессию. Это, с одной стороны, поддержит экономическую активность, а, значит, и доходы населения. С другой, позволит хоть немного снизить долговую нагрузку на закредитованное население.

Поэтому, на мой взгляд, замедлившаяся инфляция дает Центробанку окно возможностей: к концу года ставка может быть понижена до 7 процентов, а следующее снижение на 0,25 базисного пункта может произойти уже 26 июля. При отсутствии внешних шоков к середине 2020 ставка может достигнуть 6,5 процента. Помешать такому развитию событий могут новые жесткие санкции, усиление геополитической напряженности в мире, эскалация торговых войн.

Усилившиеся ожидания по смягчению политики ЦБ среднесрочно позитивны для российской валюты. Они могут поддержать волну кэрри трейд (стратегия получения прибыли на валютном рынке за счет разной величины процентных ставок — прим. ред.) в российских ОФЗ, а это резкий приток капитала на рынок. Напомню, что для кэрри трейда нужна стабильность валюты (а рубль лучшая валюта среди 36 основных мировых валют с начала года) и устойчивое снижение ставок. Все это сейчас присутствует. Кроме того, приток капитала может наблюдаться на фондовом рынке в дивидендные истории, выигрывающие от снижения ставок.

В базовом сценарии, если ОПЕК+ продлит сделку, а президент США Трамп заключит сделку с Китаем или хотя бы не прервет переговоры, курс рубля к доллару может достигнуть отметки 62-63 рубля уже к следующему заседанию Центробанка в июле. Евро можно будет ждать в районе 71 рубля.