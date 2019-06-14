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Рубль незначительно укрепился после решения ЦБ снизить ключевую ставку 

ТАСС 2 часа назад
Рубль незначительно укрепился к доллару и евро на Московской бирже после решения Банка России впервые с марта 2018 года понизить ключевую ставку — на 25 базисных пунктов, до 7,5% годовых. Это следует из данных биржи по состоянию на 13:33 мск.
Так, после оглашения решения ЦБ курс доллара снизился на 0,34% к уровню закрытия предыдущих торгов, до 64,36 руб., курс евро — на 0,42%, до 72,51 руб.
В своем решении о снижении ключевой ставки регулятор отметил замедление годовой инфляции и снижение проинфляционных рисков. Вместе с тем ЦБ указал, что рост экономики РФ в первом полугодии 2019 года складывается ниже ожиданий, и снизил прогноз роста ВВП на 2019 год с 1,2-1,7% до 1-1,5%.
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Рынки , Видео , Московская биржа , Центральный банк России
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