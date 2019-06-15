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ЦБ изучает возможность запуска цифровой валюты 

RT на русском + ещё 8 15 июня 2019
Глава Центробанка Эльвира Набиуллина в ходе студенческой конференции Россия — ЕС в Сколкове заявила, что регулятор изучает возможность запуска собственной цифровой валюты, подчеркнув при этом, что при реализации соответствующего проекта необходимо учитывать степень надёжности и зрелости используемых в нём технологий.
«Central Bank Digital Currency (цифровая валюта ЦБ. — RT) не может быть реализована немедленно, тем не менее многие центральные банки, в том числе российский ЦБ, изучают такую возможность», — приводит её слова ТАСС.
Ранее сообщалось, что Банк России снизил ключевую ставку до 7,5% годовых и изменил прогноз по итоговой инфляции 2019 года. Решение регулятора отчасти связано с замедлением темпов роста потребительских цен.
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Рынки , Видео , Эльвира Набиуллина , ЕС , Центральный банк России , ИТАР-ТАСС
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