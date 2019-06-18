Биржи АТР, кроме Японии, растут перед началом заседания ФРС США

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) демонстрируют в основном положительную динамику во вторник в ожидании начала двухдневного заседания ФРС США , на котором должна проясниться позиция регулятора по будущей монетарной политике, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.52 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite рос на 0,08% — до 2889,98 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,24%, до 1505,77 пункта. Гонконгский индекс Hang Seng Index рос на 0,73%, до 27427,26 пункта, японский Nikkei 225 — снижался на 0,62%, до 20994,02 пункта, южнокорейский KOSPI — поднимался на 0,39%, до 2098,35 пункта. Австралийский S&P/ASX 200 рос на 0,58% — до 6569 пунктов.

Участники торгов ждут двухдневного заседания ФРС, которое начнется во вторник. Аналитики ожидают, что регулятор сохранит ставку на текущем уровне в 2,25-2,5%, но большинство членов регулятора выскажутся за ее снижение уже в июле в свете ухудшения ситуации в мировой экономике.

"Заседание ФРС является важнейшим событием недели, поэтому на рынках будет преобладать осторожность. Ожидания снижения ставки в июле значительно возросли, поэтому рынки могут испытать разочарование, если ФРС не даст четких сигналов о грядущем ослаблении монетарной политики", — сказал агентству Рейтер старший стратег Sumitomo Mitsui DS Asset Management Масахиро Ичикава (Masahiro Ichikawa).

Давление на японский фондовый рынок оказывает укрепление иены, которое является негативным фактором для экспортеров страны. Курс доллара к иене снижается до 108,3 иены за доллар с уровня предыдущего закрытия в 108,55 иены.