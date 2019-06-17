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Рубль поддержат. Доллар готовится к падению, евро — к росту 

Российская Газета + ещё 2 1 час назад
Фото: РИА Новости
В понедельник в России стартовал очередной налоговый период, который, как правило, поддерживает курс рубля. Пик налоговых выплат ожидается 25 июня. Эксперты полагают, что на этой неделе доллар в России все же будет снижаться, а евро, наоборот, расти. Однако вечером 19 июня Федрезерв США может спутать карты, если обманет ожидания рынка и решит снижать ставку медленнее ожидаемого.
С начала июня доллар на Московской бирже опустился из коридора 65,15-65,5 рубля до 64,2-64,4. Цена нефти осталась относительно стабильной — около 62 долларов за баррель Brent, как и 1 июня. Курс евро, превышавший в начале месяца отметку 73,5 рубля, к 17 июня с небольшим опозданием опустился до 72,05 рубля.
Курс евро на этой неделе опустился до месячного минимума — 72 рублей
Иностранная валюта падает на фоне налогового периода: в понедельник уплачивались страховые взносы (около 700 миллиардов рублей), через неделю компании уплатят НДС, акцизы и НДПИ (около 1,08 триллиона рублей), а также налог на прибыль (еще около 320 миллиардов рублей). Таким образом, в июне совокупные налоговые платежи могут составить 2,1 триллиона рублей, что может стать локальным фактором поддержки для рубля, считают аналитики банка "Санкт-Петербург".
Изменить направление движения валюты может грядущее двухдневное заседание ФРС США с конференцией главы регулятора Джерома Пауэлла. Весьма вероятно, что ФРС начнет готовить рынки к снижению ставки уже со следующего заседания, в июле (рынок сигнализирует об этом с вероятностью 85 процентов). В итоге в течение недели доллар может опуститься ниже 64 рублей, а евро, наоборот, подрасти до 72,8 рубля, полагают аналитики Нордеа Банка. Sberbank CIB, напротив, считает преждевременным рассчитывать на скорое смягчение позиции ФРС и снижение ставки: скорее, регулятор будет и далее "проявлять терпение". Вкупе с другими факторами это приведет к тому, что доллар не опустится ниже отметки 64,2 рубля.
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Комментарии1
Рынки , Экономика , Джером Пауэлл , ФРС , Сбербанк КИБ , Банк "Санкт-Петербург" , Нордеа Банк , Московская биржа
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