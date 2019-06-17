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31.05
Московская биржа открылась снижением
Деловая газета «Взгляд»
3 часа назад
Фото:
РИА Новости
Комментарии
Индекс Мосбиржи утром в понедельник опустился на 0,2% — до 2733 пунктов, индекс РТС снизился на 0,2% — до 1338 пунктов.
Следует из данных
Московской биржи
.
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