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Московская биржа открылась снижением 

Деловая газета «Взгляд» 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Индекс Мосбиржи утром в понедельник опустился на 0,2% — до 2733 пунктов, индекс РТС снизился на 0,2% — до 1338 пунктов.
Следует из данных Московской биржи.
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