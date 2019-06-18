Россия сократила вложения в госдолг США

В апреле 2019 года Россия снизила вложения в государственные ценные бумаги США на почти 1,6 млрд долларов, такие данные опубликовал американский минфин

Вложения России сократились с 13,716 млрд долларов до 12,136 млрд долларов, передает РИА «Новости».

Уточняется, что 5,832 млрд приходятся на долгосрочные бумаги и 6,304 — на краткосрочные.

Россия, в последнее время последовательно сокращавшая вложения в гособлигации США, больше не входит в 30-ку крупнейших держателей американского долга.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о том, почему Россия прекращает вкладывать в американскую экономику.