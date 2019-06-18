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Россия сократила вложения в госдолг США 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 2 1 час назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
В апреле 2019 года Россия снизила вложения в государственные ценные бумаги США на почти 1,6 млрд долларов, такие данные опубликовал американский минфин.
Вложения России сократились с 13,716 млрд долларов до 12,136 млрд долларов, передает РИА «Новости».
Уточняется, что 5,832 млрд приходятся на долгосрочные бумаги и 6,304 — на краткосрочные.
Россия, в последнее время последовательно сокращавшая вложения в гособлигации США, больше не входит в 30-ку крупнейших держателей американского долга.
Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о том, почему Россия прекращает вкладывать в американскую экономику.
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Рынки , Компании , Экономика , Минфин , РИА Новости , Деловая газета "Взгляд"
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