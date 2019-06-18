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Эксперты рассказали, где в России самая дорогая и дешевая клубника 

РИА Новости + ещё 2 1 час назад
Фото: © РИА Новости / Елена Шестернина
Эксперты сервиса объявлений "Юла" и производителя онлайн-касс "Эвотор" изучили спрос на клубнику в онлайне и в традиционных точках торговли и выяснили, где продается самая дорогая и самая дешевая ягода.
Как сообщили РИА Новости в "Юле", на онлайн-площадке килограмм клубники стоит в среднем 270 рублей. "В случаях, когда речь идет об оптовых предложениях, ее средняя цена на 15% дешевле — 230 рублей. Интересно, что в условиях повышенного спроса скидку на клубнику делают только 5% продавцов", — рассказали в компании.
По данным "Юлы", дороже всего клубника обходится сибирякам: в Тюмени килограмм стоит в среднем 600 рублей, в Иркутске — 540 рублей, а в Красноярске — 530 рублей. Далее за ними следуют Москва (460 рублей за килограмм) и Волгоград (340 рублей за килограмм). Самые приятные цены на клубнику на юге: в Сочи за килограмм просят в среднем 130 рублей. Низкие цены также в Липецке, Воронеже и Санкт-Петербурге — по 170 рублей за килограмм.
В свою очередь, в традиционных точках торговли, по данным "Эвотора", самой дорогой оказалась клубника в Красноярске — 652 рубля за килограмм. На втором месте находится Москва, где килограмм сладкой ягоды стоит 364 рубля. На третьем месте — Новосибирск (309 рублей). Дешевле всего килограмм клубники можно купить в Воронеже — за 115 рублей, за ним следуют Краснодар (125 рублей) и Иркутск (179 рублей).
Для анализа эксперты "Эвотора" использовали данные за последнюю неделю более чем со 150 тысяч смарт-терминалов "Эвотор", расположенных в магазинах традиционной торговли во всех городах России.
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