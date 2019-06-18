Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
64.22
$
64.40
72.20
72.35
Прогноз
24.06 – 01.07
$
63.80
71.55
Индексы и котировки Brent
61.00
–0.05 Золото
1345.77
–0.01 РТС
1340.90
–0.43
Динамика валют
EUR / USD
18.06
1.1236
+0.0064
02.06
1.1172
14.06
02.06
21.05

Цены на нефть снижаются 

RT на русском 1 час назад
Фото: Reuters
Мировые цены на нефть снижаются. Об этом свидетельствуют данные торгов.
Июльские фьючерсы на нефть WTI упали на 0,02%, составив $51,92 за баррель.
Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в августе снизились на 0,03% — до $60,92 за баррель.
В марте заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов в беседе с ФАН заявил, что, если цены на нефть в ближайшие годы не поднимутся выше $70 за баррель, это может спровоцировать дефицит углеводородов на рынке и, как следствие, астрономическое подорожание данного ресурса.
RT на русском: последние новости
Рубль растёт к доллару и евро Цены на нефть снижаются ЦБ изучает возможность запуска цифровой валюты
Рынки , Александр Фролов
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В шаге от обвала: рубль прогнется под Трампа39
Найден новый повод для изъятия земли у россиян2
Кудрин предупредил о социальном взрыве44
Для россиян ввели новый штраф7
Россия сократила вложения в госдолг США1
Видео
01:06
Щедрая душа: мигранты получат российскую пенсию
Личный счет Экономика
02:56
Киев предупредил Европу о мрачном газовом сценарии
Экономика
03:17
Путин дал неожиданное разрешение дачникам
Недвижимость Личный счет