Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
63.50
$
63.43
71.46
71.69
Прогноз
24.06 – 01.07
$
64.34
72.55
Индексы и котировки Brent
63.53
+0.02 Золото
1380.43
–0.02 РТС
1387.27
+0.39
Динамика валют
EUR / USD
20.06
1.1309
+0.0057
04.06
1.1252
17.06
04.06
23.05

Курс евро: евро рекордно обвалился 

Lenta.ru + ещё 9 29 минут назад
Фото: РИА Новости
Курс евро в четверг, 20 июня, в ходе торгов на Московской бирже обновил минимум 2019 года. Об этом свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 14:40 по московскому времени европейская валюта опустилась ниже отметки в 71,42 рубля. Курс доллара в четверг также обновил годовой минимум и на момент написания материала оказался на отметке 63,13 рубля.
Аналитики связывают падение основных валют с решением Федеральной резервной системы США 19 июня сохранить
базовую ставку на прежнем уровне — 2,25-2,5 процента. Это решение снизило привлекательность американской валюты для иностранных инвесторов, так как может привести к снижению доходности ценных бумаг США.
Последние новости
Филарет объявил о восстановлении Киевского патриархата Путин рассказал о тяжелой жизни россиян Доллар рекордно упал
Рынки , ФРС , Московская биржа , Евро , Доллар
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Новая «грязная» нефть появилась в Белоруссии
Путин назвал смысл атаки США на Huawei
«Грязную» нефть снова нашли в «Дружбе»1
Путин указал на реальную ошибку правительства203
Глава ЛУКОЙЛа спрогнозировал цены на нефть
Видео
01:06
Щедрая душа: мигранты получат российскую пенсию
Личный счет Экономика
00:55
Вопреки Польше: раскрыты планы ЕС по санкциям
Экономика
00:52
Доллар обновил минимум
Рынки
00:45
США расширили санкции против России
Компании
01:50
Киев сделал «Газпрому» предложение по газу
Экономика Компании
02:18
Мировые ЦБ бегут из госдолга США
Экономика
01:18
Дании пригрозили из-за «Северного потока-2»
Экономика
01:57
Доллар преодолел психологическую отметку
Рынки
02:56
Киев предупредил Европу о мрачном газовом сценарии
Экономика
03:17
Путин дал неожиданное разрешение дачникам
Недвижимость Личный счет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение