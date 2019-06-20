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Глава ЛУКОЙЛа спрогнозировал цены на нефть 

News.ru 50 минут назад
Фото: РИА Новости
Цены на нефть в среднесрочной перспективе будут сохраняться в диапазоне от $40 до $80 за баррель. Такого мнения придерживается президент крупнейшей в России частной нефтяной компании ЛУКОЙЛ Вагит Алекперов.
Он также отметил, что соглашение ОПЕК+ об ограничении нефтедобычи позволило практически ликвидировать спекулянтов на рынке и поэтому необходимо сохранить его действие навсегда. При этом объёмы регулирования могут меняться, передаёт ТАСС.
По словам Алекперова, действие соглашения позволит удерживать цены на нефть на комфортном уровне, который составляет $60–70 за баррель.
Ранее News.ru писал, что мировые цены на нефть резко пошли в рост. Его темпы увеличились с полутора до трёх процентов. Эксперты объясняют ситуацию напряжённостью на Ближнем Востоке и снижением запасов нефти в США.
News.ru: последние новости
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Рынки , Компании , Вагит Алекперов , Лукойл , ИТАР-ТАСС
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