Глава ЛУКОЙЛа спрогнозировал цены на нефть

Вагит Алекперов. Цены на нефть в среднесрочной перспективе будут сохраняться в диапазоне от $40 до $80 за баррель. Такого мнения придерживается президент крупнейшей в России частной нефтяной компании ЛУКОЙЛ

Он также отметил, что соглашение ОПЕК+ об ограничении нефтедобычи позволило практически ликвидировать спекулянтов на рынке и поэтому необходимо сохранить его действие навсегда. При этом объёмы регулирования могут меняться, передаёт ТАСС.

По словам Алекперова, действие соглашения позволит удерживать цены на нефть на комфортном уровне, который составляет $60–70 за баррель.

Ранее News.ru писал, что мировые цены на нефть резко пошли в рост. Его темпы увеличились с полутора до трёх процентов. Эксперты объясняют ситуацию напряжённостью на Ближнем Востоке и снижением запасов нефти в США.