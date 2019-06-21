Рубль ждет важное событие: курс может подойти к 60 за доллар

Следующая неделя будет чрезвычайно важная для российской валюты из-за саммита G20 в Осаке. Экономист "РГ" не исключает, что по его итогам рубль может существенно ускорить укрепление.

— Доллар уже прилично "просел" не только против рубля, номинально пробив вчера историческую отметку 63, но и против большинства мировых валют. Основной причиной этому стали итоги важного заседания ФРС США в среду, в результате которого Федрезерв сохранил базовую ставку на уровне в 2,25-2,5 процента.

Но рынки посчитали, что американский центробанк отныне готов продолжительно ее снижать, что оценивается как негатив для доллара. И как позитив для всех прочих мировых валют, включая и российский рубль, который сейчас активно избавляется от накопившегося за долгие годы санкционного навеса в своем курсообразовании.

В пятницу выйдет достаточно обширная подборка макростатистики по Европе, которая повлияет на соотношение единой валюты к доллару, так что рубль учтет соответствующие изменения не самостоятельно, как это было в среду и четверг, а, скорее всего, через соответствующие кросс-курсы.

Самое главное из этого — индекс деловой активности PMI в производственном секторе и секторе услуг Старого света. В блоке заокеанских публикаций — данные по продажам жилья на вторичном рынке, которые могут оказаться хуже ожиданий, поскольку американцы ждут понижения ключевой ставки и, как следствие, удешевления обслуживания ипотечных кредитов.

Также выйдут данные по индексам деловой активности от MarkIt, аналогичные вышеупомянутым европейским.

По правилу "второго дня" рубль может сугубо технически вернуться на уровни, с которых в среду началась вторая волна его покупок — в район 63,80 за доллар. Но в паре с евро таких пируэтов мы, скорее всего, не увидим, поскольку евро сам укрепляется против "зеленого". Так что рубль имеет шанс в этом случае попробовать закрепиться на новодостигнутой отметке 71,15-71,20 к евро.

Следующая неделя — чрезвычайно важная для рубля, поскольку она будет необычной. Напомним: саммит G20 в Осаке начнется 27 июня. И новости с него во многом могут определить настроение на валютном рынке. К тому же, в мае президент США Трамп заявил, что намерен в ходе "двадцатки" провести встречу как с Владимиром Путиным , так и с главой КНР Си Цзиньпином

Теперь понятно, что все прочие факторы и доводы в отношении прогнозов курса рубля отходят глубоко на второй план (напомним также, что встреча ОПЕК+ перенесена ориентировочно на середину июля, что очень правильно, поскольку она потерялась бы на фоне более статусного саммита G20).

Итак, курс рубля будет монофакторным и напрямую зависеть от событий на саммите. При позитивных новостях рубль, скорее всего, существенно ускорит укрепление и имеет шанс подойти вплотную к отметке 60 рублей за доллар. По данным ЦБ, курс доллара в последний опускался ниже 61 рубля 20 апреля 2018 года.

В остальных случаях откат будет ограничен циклическим ослаблением доллара, заданным итогами прошедшего заседания ФРС по монетарной политике, и вряд ли существенно превысит уровень 64 за доллар. В паре с евро все должно выглядеть более чинно и размеренно, и мы ожидаем канальные колебания курса рубля в пределах 71,15-71,55.