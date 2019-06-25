Нефть дешевеет на ослаблении геополитических опасений

Мировые цены на нефть снижаются во вторник утром на фоне некоторого ослабления опасений возможности военного конфликта на Ближнем Востоке, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.47 мск цена сентябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,81%, до 63,66 доллара за баррель, стоимость августовских фьючерсов на нефть марки WTI — на 0,88%, до 57,39 доллара за баррель.

За прошлую неделю нефть марки Brent подорожала на 5%, а WTI — на 10%. Такая динамика была связана с новостями из Ирана, где Корпус стражей исламской революции (КСИР, часть вооруженных сил Ирана) заявил, что иранские военные сбили американский беспилотник в южной части страны после того, как он нарушил воздушное пространство Ирана. Позже Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM) заявило, что иранский зенитно-ракетный комплекс сбил беспилотник ВМС США над Ормузским проливом в международном воздушном пространстве.

Президент США Дональд Трамп заявил в понедельник, что у него достаточно полномочий, чтобы начать военные действия против Ирана без одобрения конгресса. При этом он добавил, что был "достаточно близок" к решению, чтобы нанести удар по Ирану, но решил этого не делать.

Эксперты считают, что снижение цен на нефть во вторник связано с тем, что риск военного конфликта на Ближнем Востоке ослаб. Так, главный рыночный стратег Confluence Investment Management Билл О'Грэди (Bill O'Grady), мнение которого приводит агентство Блумберг, связал снижение стоимости нефти частично с тем, что трейдеры увидели "снижение шансов на немедленную конфронтацию" Ирана и США.