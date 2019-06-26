​Фондовые торги в РФ стартовали разнонаправленно

Российские фондовые индексы начали торговую сессию среды разнонаправленно, свидетельствуют данные Московской биржи

На 10:02 мск индекс Мосбиржи повысился на 0,03% по отношению к уровню закрытия предыдущей торговой сессии и составил 2 754,66 пункта. Индекс РТС уменьшился на 0,03% — до отметки 1 380,51.

Нефть поддержит рублевые активы, полагает аналитик «Алор Брокера» Алексей Антонов

«Впрочем, эти данные должно подтвердить еще Минэнерго США. Если не произойдет неприятных сюрпризов на встрече президенты США Дональда Трампа с китайским коллегой Си Цзиньпином в эти выходные и на саммите ОПЕК+ в самом начале июля, то нефть хоть ненадолго, но уйдет в район 70 долларов за баррель», — комментирует эксперт. Стоимость нефти за баррель Brent в среду утром превысила 66 долларов впервые с мая на фоне публикации во вторник вечером отчета американского института нефти данных о снижении запасов нефти в Штатах аж на 7,55 млн баррелей, в то время как рынок ждал уменьшения на 0,8 млн

По его словам, взлет нефти сегодня на открытии рынка и в первой половине дня поддержит как российские акции, так и рубль.