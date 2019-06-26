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​Фондовые торги в РФ стартовали разнонаправленно 

Банки.ру 1 час назад
Фото: РИА Новости
Российские фондовые индексы начали торговую сессию среды разнонаправленно, свидетельствуют данные Московской биржи.
На 10:02 мск индекс Мосбиржи повысился на 0,03% по отношению к уровню закрытия предыдущей торговой сессии и составил 2 754,66 пункта. Индекс РТС уменьшился на 0,03% — до отметки 1 380,51.
Нефть поддержит рублевые активы, полагает аналитик «Алор Брокера» Алексей Антонов.
Стоимость нефти за баррель Brent в среду утром превысила 66 долларов впервые с мая на фоне публикации во вторник вечером отчета американского института нефти данных о снижении запасов нефти в Штатах аж на 7,55 млн баррелей, в то время как рынок ждал уменьшения на 0,8 млн
«Впрочем, эти данные должно подтвердить еще Минэнерго США. Если не произойдет неприятных сюрпризов на встрече президенты США Дональда Трампа с китайским коллегой Си Цзиньпином в эти выходные и на саммите ОПЕК+ в самом начале июля, то нефть хоть ненадолго, но уйдет в район 70 долларов за баррель», — комментирует эксперт.
По его словам, взлет нефти сегодня на открытии рынка и в первой половине дня поддержит как российские акции, так и рубль.
«В целом в ближайшие дни мы не ждем сильных движений ни на рынке акций, ни в рубле. Инвесторы заняли выжидательную позицию накануне судьбоносной встречи глав США и Китая», — заключает аналитик.
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