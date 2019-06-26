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Бумаги российских компаний дорожают в Лондоне 

Прайм 1 час назад
Фото: Reuters
МОСКВА, 26 июн — ПРАЙМ. Бумаги российских компаний в среду демонстрируют положительную динамику на Лондонской фондовой бирже (LSE), свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 10.48 мск глобальные депозитарные расписки (GDR) "Газпрома" дорожали на 0,16% — до 7,35 доллара, "Газпром нефти" — на 1,03%, до 31,93 доллара. Бумаги "Роснефти" росли в цене на 0,12% — до 6,54 доллара, "Лукойла" — на 0,4%, до 84,64 доллара, "Новатэка" — на 0,05%, до 205,7 доллара.
Расписки ВТБ дорожали на 0,43% — до 1,28 доллара, Сбербанка — на 0,79%, до 15,37 доллара. Расписки TCS Group Holding Plc, в которую входит "Тинькофф банк", росли в стоимости на 0,44%, до 18,28 доллара.
Бумаги "Норникеля" дорожали на 0,43% — до 22,41 доллара. Расписки "Северстали" росли в цене на 0,26% — до 17,41 доллара, НЛМК — на 0,04%, до 27,11 доллара.
Цена GDR "Магнита" росла на 1,69% — до 14,48 доллара, "Ленты" — на 0,53%, до 3,3 доллара. Расписки АФК "Система" дорожали на 0,27% — до 2,99 доллара.
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Рынки , АФК Система , Газпром , Банк ВТБ , "Магнит" , Тинькофф банк , Сбербанк России , Газпромнефть , Северсталь , Лукойл , Новатэк , Роснефть , Новолипецкий металлургический комбинат , Норникель
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