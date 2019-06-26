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Биржи Европы снижаются на статистке из Германии 

Прайм 1 час назад
Фото: globallookpress.com
Основные фондовые индексы Европы в среду в основном снижаются на фоне выхода утром данных о доверии потребителей к экономике Германии, также инвесторы оценивают недавнее заявление главы Федеральной резервной системы США (ФРС) Джерома Пауэлла, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 12.00 мск британский индекс FTSE 100 снижался на 0,05%, до 7418,73 пункта, французский CAC 40 на 0,09%, до 5509,59 пункта, а немецкий DAX рос на 0,02%, до 12230,53 пункта.
Индексы Европы сдерживает макростатистика из Германии. По данным исследовательской компании Gfk, индекс доверия потребителей к экономике страны в июле опустился до 9,8 пункта, в то время как аналитики ожидали, что показатель снизился лишь до 10 пунктов с уровня июня в 10,1 пункта.
Кроме того, в центре внимания инвесторов оказались слова Пауэлла о том, что ФРС очень внимательно следит за возросшими для экономики США рисками и готова применить необходимые инструменты, чтобы предотвратить негативные последствия, что уменьшило вероятность значительного снижения базовой ставки в июле.
Инвесторы также ожидают публикации окончательной оценки роста ВВП Великобритании за первый квартал, которая будет известна в пятницу, 28 июня. Аналитики ожидают роста экономики страны на 0,5% в квартальном выражении и на 1,8% — в годовом.
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Комментарии
Рынки , Джером Пауэлл , ФРС
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