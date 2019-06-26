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Биткоин обновил рекорд за полтора года 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Биткоин впервые с 20 января прошлого года подорожал до 13 тысяч долларов, прибавив более чем 13 процентов за сутки, свидетельствуют данные крупнейшей по объему торгов криптовалютами биржи Binance.
На уровне 13 тысяч цена продержалась всего несколько минут, а после этого немного снизилась. По данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену по более чем 20 биржам, стоимость самой популярной криптовалюты к 12:00 мск составила 12642 доллара.
При этом другие цифровые валюты растут в цене более сдержанно, либо вовсе демонстрируют негативные тренды.
Резкий рост биткоина начался 20 июня, когда он стоил около 9,2 тысячи долларов. Далее он последовательно пробивал психологические отметки в 12, 11 и 10 тысяч долларов.
В целом за последние несколько месяцев криптовалюта подорожала уже почти в четыре раза. Так, в феврале 2019 года монета стоила 3,5 тысячи долларов.
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