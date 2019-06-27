Биржи Европы растут на ожидании инвесторами саммита G20

Основные фондовые индексы Европы в четверг поднимаются, инвесторы ожидают саммит G20, на котором пройдет встреча лидеров США и КНР, поддерживают торги и корпоративные новости, свидетельствуют данные бирж.

По состоянию на 12.14 мск британский индекс FTSE 100 рос на 0,1%, до 7423,75 пункта, французский CAC 40 — на 0,03%, до 5502,6 пункта, немецкий DAX на 0,5%, до 12306,58 пункта.

Трейдеры продолжают ожидать саммита G20 в Осаке 28-29 июня. Основное внимание сосредоточено на встрече председателя КНР Си Цзиньпина и президента США Дональда Трампа , на которой планируется обсуждение торговых вопросов. Трамп в интервью американским СМИ при этом не исключил, что торговое соглашение между США и Китаем будет заключено во время его встречи с председателем КНР в Японии.

В это же время бумаги H&M дорожают в Лондоне на 9,4% после выхода сильной отчетности. Так, объем продаж компании во втором квартале вырос на 10,6%, до 57,474 миллиарда шведских крон (6,2 миллиарда долларов). Бумаги Kingfisher показывают рост на 3,7% после сообщения о том, что новым гендиректором британского ритейлера станет топ-менеджер из французской торговой сети Carrefour.

Немецкий DAX поддерживается удорожанием акций Bayer на 7,8% после того, как компания наняла юриста и сформировала комитет по вопросу судебных разбирательств, касающихся гербицидов.