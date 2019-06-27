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Россияне смогут поучаствовать в IPO такси-сервиса Gett 

Банки.ру 1 час назад
Фото: РИА Новости
Инвесткомпания ITI Capital предложила розничным инвесторам в России участвовать в IPO такси-сервиса Gett. Для покупки акций потребуется минимум 415 евро.
Как рассказал управляющий директор ITI Capital Андрей Чуприн, инвесторам предложат вложиться в специальные токены (цифровую валюту), которые будут выпущены на платформе OKONTO и будут гарантироваться акциями фонда DVC Drive Tech Fund SP. После проведения IPO они будут конвертированы в привилегированные акции Gett. Сервис Gett намерен провести размещение в начале 2020 года. По словам его гендиректора Дейва Вайсера, место для сделки пока не выбрано — скорее всего, это будет Лондон или Нью-Йорк. Накануне IPO сервис Gett привлек средства от своих акционеров в виде займов и инвестиций. Средства вложили нынешние инвесторы компании, в том числе Volkswagen, компания Леонарда Блаватника Access и другие. В июне 2018 года они инвестировали в Gett 80 млн долларов, а уже в этом году добавили еще 120 млн долларов. По оценке компании, ее стоимость сейчас составляет около 1,5 млрд долларов.
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