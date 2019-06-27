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Международные резервы России за неделю увеличились на 5,7 млрд долларов 

Банки.ру + ещё 1 3 часа назад
Фото: Алексей Сухоруков/РИА «Новости»
Международные резервы РФ на 21 июня составили 510,2 долларов против 504,5 млрд на 14 июня текущего года. Такие данные на конец отчетных дат представлены на сайте Банка России.
Таким образом, за неделю объем международных резервов увеличился на 5,7 млрд долларов.
Как указано в комментарии ЦБ, рост показателя за неделю на 1,1% произошел « в результате положительной переоценки и покупки иностранной валюты в рамках бюджетного правила».
Международные (золотовалютные) резервы РФ представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Центробанка и российского правительства. Они состоят из средств в иностранной валюте, специальных прав заимствования (СДР, «валюта» Международного валютного фонда), резервной позиции в МВФ и монетарного золота.
За 2018 год российские резервы выросли почти на 35,8 млрд долларов, за пять месяцев текущего года — на 26,7 млрд В июне 2019 объем международных резервов превысил 500 млрд долларов.
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Комментарии2
Рынки , Экономика , Международный валютный фонд , Правительство РФ , Центральный банк России
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