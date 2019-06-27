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FT: Путин подчеркнул, что работа ЦБ заслуживает поддержки 

ТАСС + ещё 1 44 минуты назад
Фото: Kremlin.ru
Президент РФ Владимир Путин считает, что Центробанк проводит очень выверенную политику относительно ключевой ставки. Об этом он заявил в интервью британской газете Financial Times, текст которого опубликован на сайте Кремля.
" В целом работа Центрального банка, на мой взгляд, заслуживает поддержки. Это связано не только с оздоровлением финансовой системы, это связано и с очень выверенной политикой по ключевой ставке", — сказал Путин.
Как отметил президент РФ, Центробанк последовательно занимается оздоровлением российской финансовой системы: "С рынка сходят маломощные либо неэффективные, либо вообще полукриминальные финансовые организации, и это, конечно, большая, сложная работа".
Банк России 14 июня понизил ключевую ставку на 25 базисных пунктов, до 7,5% годовых. Регулятор допускает еще одно снижение ключевой ставки на ближайших заседаниях и переход к нейтральной денежно-кредитной политике до середины 2020 года.
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Комментарии
Рынки , Компании , Личный счет , Экономика , Владимир Путин , Центральный банк России , Financial Times
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