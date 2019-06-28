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Курс доллара: как саммит «Большой двадцатки» повлияет на рубль 

Российская Газета 53 минуты назад
Фото: Reuters
Внешний фон для рубля остается тревожным из-за сохраняющейся неопределенности по исходу встречи президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина на полях саммита "Большой двадцатки" (G20) в Осаке, который пройдет 28-29 июня.
Но сигналы со стороны США о возможном возврате на путь переговоров в торговой войне между двумя ведущими экономиками мира уже поддержали ряд валют развивающихся стран, констатируют аналитики Нордеа-банка Татьяна Евдокимова и Григорий Жирнов.
Тем не менее, текущие настроения на глобальных площадках вряд ли можно назвать устойчиво позитивными, добавляют они. До получения информации об исходе американо-китайских переговоров у рубля вряд ли появятся драйверы для существенных движений, считают Евдокимова и Жирнов.
В целом для российской валюты на первый план теперь выходит внешняя конъюнктура, тема торговых войн и политики ФРС США в отличие от первого полугодия, когда ключевым драйвером для рубля был спрос со стороны нерезидентов на российские активы, в первую очередь ОФЗ, подчеркивают эксперты.
По мнению аналитиков FxPro, ожидание предстоящих встреч президента РФ Владимира Путина с лидерами США, Великобритании, Германии, Франции и Японии на полях G20 играет позитивную роль для самочувствия российской валюты. Рынки уверены, что переговоры пройдут в позитивном ключе, и личное общение президентов будет способствовать укреплению взаимоотношений России с западными странами, полагают в FxPro.
Но дальнейшее сохранение курса рубля на текущих уровнях (около 63 за доллар) в среднесрочной перспективе требует крайне позитивных условий и высокого спроса нерезидентов на российские активы, указывают аналитики банка "Санкт-Петербург".
По их оценкам, в следующие полгода профицит текущего счета при цене нефти в 64 доллара за баррель и курсе 63 рубля за доллар превысит объем покупок валюты Банка России в рамках бюджетного правила только на 3-3,5 миллиарда долларов. Поэтому рубль может остаться на текущих уровнях только при низком оттоке капитала частного сектора и притоке нерезидентских средств, считают аналитики банка.
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Комментарии
Рынки , Татьяна Евдокимова , Цзиньпин Си , Дональд Трамп , Владимир Путин , ФРС , Банк "Санкт-Петербург" , Нордеа Банк , Центральный банк России , Доллар
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