Курс доллара: как саммит «Большой двадцатки» повлияет на рубль

Внешний фон для рубля остается тревожным из-за сохраняющейся неопределенности по исходу встречи президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина на полях саммита "Большой двадцатки" (G20) в Осаке, который пройдет 28-29 июня.

Но сигналы со стороны США о возможном возврате на путь переговоров в торговой войне между двумя ведущими экономиками мира уже поддержали ряд валют развивающихся стран, констатируют аналитики Нордеа-банка Татьяна Евдокимова и Григорий Жирнов.

Тем не менее, текущие настроения на глобальных площадках вряд ли можно назвать устойчиво позитивными, добавляют они. До получения информации об исходе американо-китайских переговоров у рубля вряд ли появятся драйверы для существенных движений, считают Евдокимова и Жирнов.

В целом для российской валюты на первый план теперь выходит внешняя конъюнктура, тема торговых войн и политики ФРС США в отличие от первого полугодия, когда ключевым драйвером для рубля был спрос со стороны нерезидентов на российские активы, в первую очередь ОФЗ, подчеркивают эксперты.

По мнению аналитиков FxPro, ожидание предстоящих встреч президента РФ Владимира Путина с лидерами США, Великобритании, Германии, Франции и Японии на полях G20 играет позитивную роль для самочувствия российской валюты. Рынки уверены, что переговоры пройдут в позитивном ключе, и личное общение президентов будет способствовать укреплению взаимоотношений России с западными странами, полагают в FxPro.

Но дальнейшее сохранение курса рубля на текущих уровнях (около 63 за доллар) в среднесрочной перспективе требует крайне позитивных условий и высокого спроса нерезидентов на российские активы, указывают аналитики банка "Санкт-Петербург"