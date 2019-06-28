Цены на нефть снижаются

Мировые цены на нефть снижаются, об этом свидетельствуют данные торгов.

Августовские фьючерсы на нефть WTI снизились на 0,47% — до $59,15 за баррель.

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в августе уменьшились на 0,48% — до $66,23 за баррель.