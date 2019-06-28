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Биржи Европы растут в ожидании торговых переговоров США и Китая 

Прайм 1 час назад
Фото: globallookpress.com
Основные фондовые индексы Европы растут в пятницу на фоне заявлений президента США Дональда Трампа перед предстоящей встречей с председателем КНР Си Цзиньпином, свидетельствуют данные бирж.
По состоянию на 12.08 мск британский индекс FTSE 100 рос на 0,15%, до 7413,7 пункта, французский CAC 40 на 0,07%, до 5497,36 пункта, немецкий DAX — на 0,4%, до 12320,52 пункта.
Старший рыночный аналитик TF Global Markets Наим Аслам (Naeem Aslam) сказал агентству Рейтер, что сейчас все внимание приковано к саммиту G20, и инвесторы пытаются рассматривать любые новости из Японии применительно к торговой войне между США и Китаем.
Двухдневный саммит G20 проходит сейчас в Японии. Трамп заявил ранее в пятницу, что ожидает, что его встреча с председателем КНР на полях саммита будет продуктивной. Встреча должна состояться в субботу. Предполагается, что на ней обсудят внешнеторговые вопросы.
При этом вышедшая в Европе макростатистика не оказалась сюрпризом для инвесторов. Так, согласно официальным данным из Великобритании, ВВП страны в первом квартале 2019 года, по второй оценке, вырос в годовом выражении на 1,8%, а в квартальном — на 0,5%. Показатели полностью совпали с прогнозом. А европейское статистическое агентство Евростат сообщило, что годовая инфляция в 19 странах еврозоны в июне, по предварительной оценке, сохранилась на майском уровне в 1,2%, что также совпало с ожиданиями аналитиков.
Прайм: последние новости
Биржи АТР закрылись снижением в ожидании новостей с саммита G20 Рынок акций РФ слегка повысился по индексам накануне саммита G20 Бумаги компаний РФ торгуются в Лондоне разнонаправленно
Комментарии
Рынки , Цзиньпин Си , Дональд Трамп , Reuters
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