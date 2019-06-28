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Грязная нефть из России «сломала» НПЗ в Белоруссии 

Рамблер 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Мозырский нефтеперерабатывающий завод в Белоруссии получил 20-миллионный ущерб из-за поставок Россией грязной нефти. Об этом, как сообщает БЕЛТА, заявил заместитель премьер-министра Белоруссии Игорь Ляшенко
В апреле качество в нефти, которую Россия поставляет по одной из веток нефтепровода «Дружба», выросло содержание хлоридов. По этой причине Белоруссия приостановила транзит. За несколько дней до этого в пресс-службе белорусского госконцерна «Белнефтехим» заявили о повреждении оборудования на Мозырском НПЗ из-за ухудшения качества российской нефти.
По словам Игоря Ляшенко, ущерб оборудованию НПЗ составляет около 20 миллионов долларов. Сумма будет уточнена в августе в ходе планового капитального ремонта на заводе.
«Суммы будут предъявлены к возмещению», — сообщил вице-премьер.
Кроме того, Ляшенко рассказал, что России будет предъявлена к возмещению и сумма упущенной Белоруссией выгоды по причине поставок грязной нефти. Если же сторонам не удастся договориться об этом друг с другом, то Минск обратится в суд
Комментарии
Рынки , Игорь Ляшенко
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