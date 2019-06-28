Грязная нефть из России «сломала» НПЗ в Белоруссии

Мозырский нефтеперерабатывающий завод в Белоруссии получил 20-миллионный ущерб из-за поставок Россией грязной нефти. Об этом, как сообщает БЕЛТА , заявил заместитель премьер-министра Белоруссии Игорь Ляшенко

В апреле качество в нефти, которую Россия поставляет по одной из веток нефтепровода «Дружба», выросло содержание хлоридов. По этой причине Белоруссия приостановила транзит. За несколько дней до этого в пресс-службе белорусского госконцерна «Белнефтехим» заявили о повреждении оборудования на Мозырском НПЗ из-за ухудшения качества российской нефти.

По словам Игоря Ляшенко, ущерб оборудованию НПЗ составляет около 20 миллионов долларов. Сумма будет уточнена в августе в ходе планового капитального ремонта на заводе.

«Суммы будут предъявлены к возмещению», — сообщил вице-премьер.

Кроме того, Ляшенко рассказал, что России будет предъявлена к возмещению и сумма упущенной Белоруссией выгоды по причине поставок грязной нефти. Если же сторонам не удастся договориться об этом друг с другом, то Минск обратится в суд