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Названо главное условие для стабильной нефти 

Lenta.ru 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Глава Минэнерго Александр Новак назвал ключевой фактор для обеспечения стабильности на мировом рынке нефти, передает ТАСС.
«При текущем уровне неопределенности на мировом рынке скоординированные действия производителей нефти по обеспечению последовательных и достаточных поставок нефти на рынок являются ключевым фактором для обеспечения стабильности рынка», — заявил министр.
Он также отметил, что по итогам переговоров российского президента Владимира Путина и саудовского наследного принца Мухаммеда бен Сальмана Аль Сауда обе страны подтвердили свою ориентацию на обеспечение стабильности на нефтяном рынке.
Ранее Новак и первый вице-премьер, министр финансов России Антон Силуанов высказывали опасения, что риски падения мировых цен на нефть вплоть до 30 долларов за баррель реальны, основная причина — потенциальный разрыв сделки ОПЕК+.
Текущее соглашение ОПЕК+, в котором участвует и Россия, истекает в июне. При этом особого единства во мнениях среди членов сделки нет, например, многие российские нефтяники не поддерживают продление соглашения. Эффекта от предыдущей сделки хватило лишь на полгода, после чего запасы нефти снова начали расти, а рынок оказался перенасыщен во многом благодаря американской нефти.
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Комментарии
Рынки , Антон Силуанов , Александр Новак , Владимир Путин , Минэнерго , ИТАР-ТАСС
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