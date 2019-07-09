Рекордные показатели рынка труда США сменят направление доллара

Геннадий Николаев , эксперт Академии управления финансами и инвестициями, специально для "Российской газеты":

— Позитивные факторы, на которых был основан рост рубля весь июнь, судя по всему, утратили свою силу. Российская валюта уверенно укреплялась, но в июле такая тенденция может сойти на нет.

Иностранные инвесторы активно покупали отечественные бумаги на ожиданиях снижения ключевой ставки ЦБ , произошедшего на предыдущем заседании регулятора. Несмотря на намеки Центробанка о возможном дальнейшем смягчении монетарной политики, приток капитала значительно сократился, что лишило поддержки курс рубля.

Кроме того, длительное время участники рынка были обеспокоены серией достаточно вялых макроэкономических отчетов из США, из-за чего ФРС пришлось всерьез начать разговоры о возобновлении программ по стимулированию экономики. Тем не менее, свежие данные по рынку труда могут кардинально изменить позицию Федрезерва по этому вопросу.

В США было создано 224 тысячи рабочих мест, что намного выше даже самого смелого прогноза в 217 тысяч. Безусловно, внешние риски для экономики все еще сохраняются, но острая необходимость в ослаблении доллара в данный момент отсутствует. На этих новостях индекс доллара взлетел на один процент в пятницу и продолжил укрепляться как против развитых, так и против развивающихся валют.

После падения курса рубля почти на 40 копеек в пятницу наблюдается небольшая коррекция, которую можно объяснить крупными продажами валютной выручки отечественными экспортерами по столь привлекательному курсу.

Скорее всего, благодаря спокойному новостному фону в ближайшее время укрепление рубля продолжится вплоть до отметки в 63,44 за доллар. Однако, понижательные риски продолжают превалировать на более долгосрочных интервалах.