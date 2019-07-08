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Курс доллара: рубль снижается к доллару и евро 

RT на русском + ещё 3 2 часа назад
На открытии торгов рубль снижается к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Курс доллара вырос на 13 копеек — до 63,94 рубля.
Курс евро увеличился на 7 копеек и составил 71,75 рубля.
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