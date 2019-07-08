Фондовые рынки АТР закрылись снижением на данных о безработице в США

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в понедельник закрылись снижением из-за уменьшения вероятности понижения учётной ставки Федеральной резервной системы (ФРС) США, при этом лидерами падения стали биржи Китая, которые потеряли более 2%, свидетельствуют данные бирж.

По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снизился на 2,58%, до 2933,36 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 2,9%, до 1554,8 пункта. Гонконгский индекс Hang Seng Index снизился на 1,5%, до 28331,69 пункта, японский Nikkei 225 — на 0,2%, до 21746,38 пункта. Южнокорейский KOSPI снизился на 2,2%, до 2064,17 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 1,17%, до 6672,2 пункта.

Азиатские рынки акций опустились после того, как рост занятости в США умерил ожидания того, что ФРС решится на значительное снижение ставок, что может негативно сказаться на номинальной стоимости акций во всём мире. Данные министерства труда показали, что экономика США продолжает демонстрировать устойчивость, так как, согласно пятничным данным, количество рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики увеличилось на 224 тысячи вместо ожидаемых 160 тысяч.