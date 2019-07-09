РФ инициировала в ВТО спор с США об антидемпинговых мерах в отношении горячекатаной стали

Россия инициировала во Всемирной торговой организации (ВТО) спор с США, касающийся американских антидемпинговых пошлин в отношении российской горячекатаной стали. Об этом сообщила во вторник в Женеве пресс-служба ВТО.

"Российская Федерация запросила ВТО о проведении консультаций по спору с Соединенными Штатами, касающемуся продолжающегося применения США антидемпинговых пошлин в отношении импорта горячекатаной стали из России", — говорится в сообщении.

Россия считает, что данные меры не соответствуют соглашениям ВТО.

В письме российской делегации, опубликованном на сайте ВТО, говорится что принятые США меры "сводят на нет или ухудшают выгоды, получаемые Россией, прямо или косвенно, от данного соглашения". Подчеркивается, что "Россия оставляет за собой право поднять дополнительные фактические или юридические вопросы и обратиться к дополнительным мерам и запросам", касающимся этой проблемы. Делегация РФ ожидает ответа от США с тем, чтобы назначить устраивающую обе сторону дату проведения консультаций.